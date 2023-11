Il pizzaiolo Paolo Patti porta il gusto di Favara a Sanremo: Cosa ci riserverà?

A meno di 100 giorni dal tanto atteso Festival di Sanremo, un’entusiasmante anticipazione solletica le papille gustative degli amanti della buona pizza. Il talentuoso pizzaiolo Paolo Patti, orgoglioso proprietario della celebre pizzeria “Melamangio da Paolo” a Favara, si prepara a diventare un autentico ambasciatore del sapore e della tradizione del suo paese natale.

Durante la settimana del festival, dal 4 al 10 febbraio 2024, Paolo Patti si recherà a Sanremo in un noto hotel (di cui il nome rimane ancora un segreto ben custodito) per rappresentare con orgoglio la sua amata città di Favara. Ma cosa farà esattamente in questo prestigioso evento?

Paolo, con un sorriso di soddisfazione, dichiara: “Sono onorato di rappresentare Favara a Sanremo durante il Festival della canzone Italiana. Sarà un’esperienza straordinaria, e non vedo l’ora di condividere il nostro patrimonio gastronomico con le icone della musica italiana.”

Mentre Paolo Patti è pieno di entusiasmo per questa eccezionale opportunità, rimane fedele al suo impegno contrattuale di non rivelare troppi dettagli al momento. “Non posso spoilerare di più”, ci confida Paolo con un sorriso compiaciuto. Purtroppo, da contratto, non posso dirvi di più. Ma il prossimo mese, avrò più possibilità e libertà per condividere tutti i dettagli appassionanti con voi.”

Una dichiarazione intrigante che non fa che aumentare l’attesa per questo evento unico.



Sin da quando era un giovane apprendista pizzaiolo, Paolo ha coltivato la passione per l’arte della pizza, sognando un giorno di aprire la sua pizzeria. Con determinazione e dedizione, ha trasformato quel sogno in realtà, creando un punto di riferimento per gli amanti della pizza tradizionale favarese presso “Melamangio da Paolo”. Ora, Paolo si prepara per un’esperienza straordinaria che lo porterà a Sanremo, dove rappresenterà con orgoglio la sua amata città.



Favara e Sanremo si preparano a un’eccezionale fusione di tradizione e spettacolo, con il talento di Paolo Patti a fungere da collante tra il gusto autentico del cibo italiano e la magia della musica italiana. Mentre attendiamo con impazienza di scoprire i segreti che Paolo ha in serbo per noi, non vediamo l’ora di vedere come il suo amore per la pizza e la sua dedizione per la sua città si trasformeranno in un delizioso e indimenticabile spettacolo.