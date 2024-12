Il politico e lo sportivo: la straordinaria storia di Filippo Lentini nel nuovo libro di Biagio Lentini e Giuseppe Limblici

Un nuovo libro, fresco di stampa, racconta la vita di una figura centrale nella storia politica e sociale della Sicilia del dopoguerra: Filippo Lentini, sindaco socialista di Favara e successivamente deputato all’Assemblea Regionale Siciliana. Intitolato “Il politico e lo sportivo”, il volume è stato scritto da Biagio Lentini e Giuseppe Limblici ed è disponibile online e in tutte le librerie, pubblicato dalla casa editrice Youcanprint.

Una figura di spicco nella Sicilia del dopoguerra.

Il libro narra la straordinaria parabola umana e politica di Filippo Lentini, antifascista convinto, amato dal popolo di Favara e spesso venerato come un simbolo di riscatto sociale, ma anche bersaglio dell’odio dei suoi avversari politici. La biografia ripercorre le tappe della sua vita, dal tragico contesto che lo portò a diventare sindaco nel 1946 – in seguito all’assassinio del sindaco socialista Gaetano Guarino – fino al suo impegno nella lotta per i diritti dei lavoratori e la modernizzazione del suo paese.

L’uomo che cambiò il volto di Favara

Nel 1955 Lentini venne eletto deputato all’Assemblea Regionale Siciliana nella lista del Partito Socialista Italiano, sostenuto da un’intera comunità che si mobilitò per la sua candidatura. Ma il suo impegno non si limitò mai alla politica regionale: Lentini mantenne sempre un legame profondo con Favara, un paese che al suo arrivo in politica versava in condizioni disastrose. Strade in terra battuta, quartieri senza energia elettrica, fognature inesistenti con liquami che scorrevano a cielo aperto: questo era il panorama di Favara prima della sua azione politica. Grazie alla sua determinazione, Lentini trasformò il paese in un vero e proprio cantiere a cielo aperto, migliorando infrastrutture, servizi e rilanciando l’economia locale. L’edilizia divenne un settore trainante e offrì nuove opportunità di lavoro, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Un libro che celebra un’epoca e un uomo

Il politico e lo sportivo non è solo una biografia, ma un viaggio nella storia di un’epoca, attraverso gli occhi e le azioni di un uomo che ha segnato profondamente la Sicilia. Lentini non fu solo un politico, ma anche un uomo di sport, che credeva nei valori di disciplina e comunità come strumenti di riscatto sociale. Gli autori, Biagio Lentini e Giuseppe Limblici, ci consegnano una narrazione intensa e appassionata, che invita il lettore a scoprire e comprendere il valore di una politica vicina alla gente, capace di cambiare realmente le cose.

Un invito alla lettura

Questo libro è un’opera da leggere e divulgare, soprattutto per chi desidera conoscere più da vicino la storia della Sicilia e il ruolo che uomini come Filippo Lentini hanno avuto nel costruire il futuro. Tra le sue pagine, si rivive non solo la vita di un politico straordinario, ma anche il risveglio di un’intera comunità. Disponibile su tutti i principali siti di vendita online e nelle librerie, Il politico e lo sportivo è un tributo imperdibile alla memoria di un uomo che ha saputo trasformare il sogno di giustizia sociale in realtà.