Il Premio Donna Coraggio: l’evento unico nel suo genere pronto per la seconda edizione

Sarà un’atmosfera di fermento e attesa quella che caratterizzerà l’organizzazione del “Premio Donna Coraggio”, un’iniziativa davvero unica nel suo genere, che si appresta a celebrare la sua seconda edizione. Il merito dell’organizzazione di questo prestigioso evento spetta al Cif N.D. Maria Ghibellini Turco di Favara, sez. “Lillo Palumbo Piccionello”, la cui Presidente è Antonella Morreale, con il patrocinio del Comune di Favara e del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, guidato dal Presidente Gioacchino Cimino. La macchina organizzativa è stata messa in moto per garantire il successo di questa importante manifestazione, che si pone l’obiettivo di riconoscere e celebrare il coraggio delle donne che si sono distinte nel sociale, nella letteratura e nell’arte. La giuria, composta da personalità autorevoli e impegnate in queste aree, ha già selezionato i nomi delle donne meritevoli di questo riconoscimento, sebbene per il momento tali nomi siano ancora tenuti segreti.

L’evento è programmato per il prossimo 21 luglio e avrà inizio alle ore 20.30. La location scelta per questa occasione speciale è la suggestiva Piazza dei Vespri a Favara, situata nel cuore della città e proprio sul sagrato della Chiesa Madre. Questa cornice incantevole contribuirà a creare un’atmosfera magica e suggestiva, rendendo l’evento ancora più emozionante. Il Premio Donna Coraggio rappresenta un’opportunità unica per celebrare il talento, l’impegno e la determinazione delle donne che, con il loro coraggio, hanno lasciato un’impronta significativa nella società. Attraverso questa iniziativa, si intende valorizzare il loro contributo e ispirare altre donne a intraprendere percorsi di successo in diversi campi. L’appuntamento è fissato per il 21 luglio, quando Favara si vestirà a festa per accogliere questa seconda edizione del Premio Donna Coraggio. Sarà un’occasione indimenticabile per onorare le donne coraggiose e per celebrare la forza, la passione e il talento femminile.