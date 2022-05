Il presidente Castronovo:”Pro Favara ai play off: un traguardo di…squadra!”

“Aver centrato il quarto posto in un campionato con tante squadre blasonate e città con storie calcistiche importanti-.dichiara il Presidente della Pro Favara Rino Castronovo- inorgoglisce la società che rappresento. A nome mio personale desidero congratularmi con il mister Francesco Tudisco, con tutti gli atleti, con il Direttore Sportivo, con lo staff tecnico e sanitario per aver raggiunto l’importante traguardo dei play off. Non siamo partiti per vincere il campionato ma per esprimere un buon calcio e fare ritornare in massa i tifosi allo stadio. E questa squadra è riuscita a far tutto ciò. Un successo di gruppo, grazie al lavoro di tutta la dirigenza, dal Direttore Generale al Team Manager, ai dirigenti accompagnatori, a tutti i collaboratori e magazzinieri preziosi per la gestione quotidiana della squadra e per l’organizzazione delle partite. Un particolare grazie all’area di comunicazione e a tutte le testate giornalistiche che ci hanno seguito in casa ed in trasferta. Un ringraziamento ai nostri sponsor, all’amministrazione comunale e a tutte le associazioni del territorio che non ci hanno mai fatto mancare la preziosa collaborazione. Ed un grande grazie ai nostri tifosi e ai gruppi organizzati degli ultrà, presenti sempre in casa e fuori, a testimonianza dell’attaccamento della città di Favara ai colori gialloblù. Domenica iniziano i play off. Andiamo a Misilmeri rispettando il blasone dell’avversario ma senza timore. Sicuramente sarà una gran bella giornata sportiva, comunque vada, in un campo che mesi fa ha accolto bene sia la squadra che il centinaio di tifosi al nostro seguito. Godiamoci il Primo Maggio di meritato riposo. Da lunedì in campo. Per continuare a sognare…”