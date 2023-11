Il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi convoca seduta ordinaria: I temi chiave in discussione

L’importante assemblea comunale affronterà argomenti di rilevanza per il futuro della città

Il Presidente del Consiglio Comunale di Favara, la Dott.ssa Miriam Mignemi, ha reso noto oggi l’importante iniziativa di convocare il Consiglio Comunale in una seduta ordinaria a porte aperte e in diretta streaming, per discutere una serie di questioni cruciali per la comunità. La riunione si terrà il 14 novembre 2023 alle ore 18:30 presso la sala consiliare, situata nei locali di Piazza Cavour. L’evento è aperto a tutti i cittadini e sarà trasmesso in diretta streaming, garantendo massima trasparenza e accessibilità a chiunque desideri seguire i lavori dell’assemblea. Ordine del Giorno:

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: La seduta inizierà con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, che riguardano i numeri 59, 62 e 63 dell’anno 2023. Saranno nominati scrutatori per questa fase. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio: Si discuterà del riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore della Soc. Coop. Itria di Favara, in conformità all’art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le successive modifiche ed integrazioni. Variazione di Bilancio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1: Si esaminerà la variazione di bilancio in gestione provvisoria per investimenti legati alla componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare per la piattaforma digitale nazionale dei dati nei Comuni. Variazione di Bilancio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1: Si affronterà una seconda variazione di bilancio in gestione provvisoria per investimenti relativi ai servizi e alla cittadinanza digitale nei Comuni. Variazione di Bilancio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1: La terza variazione di bilancio in gestione provvisoria riguarderà l’abilitazione al cloud per le PA locali nei Comuni. Variazione di Bilancio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1: Si discuterà anche dell’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) nei Comuni. Variazione di Bilancio per il finanziamento fondo opere indifferibili (FOI) per l’anno 2023: Si affronterà l’attuazione della Missione 4, relativa all’istruzione e alla ricerca, con particolare attenzione alla manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “Cap. Vaccaro” di Favara. Variazione di Bilancio per il finanziamento fondo opere indifferibili (FOI) per l’anno 2023: Si discuterà della riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio Barone Mendola per la realizzazione di un asilo nido. Variazione di Bilancio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2: Si esaminerà la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti per promuovere l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile. Presa d’atto dell’annullamento del Piano Regolatore Generale: Si informerà il Consiglio Comunale sull’annullamento del Piano Regolatore Generale precedente e sul consolidamento del nuovo piano adottato con Delibera del Commissario ad ACTA n.13 del 26/02/2015. Mozione sul conflitto Israelo-Palestinese: Il Consiglio Comunale affronterà la discussione di una mozione relativa al conflitto in Medio Oriente. Interrogazione urgente sulla situazione debitoria e commissari straordinari: Si affronterà un’interrogazione urgente riguardante la situazione debitoria e la presenza di commissari straordinari nel Comune. Interrogazione sulla pavimentazione di Piazza Cavour: Si discuterà dello stato di pericolo della pavimentazione di Piazza Cavour. Interrogazione urgente sulla produzione di rifiuti: Si affronterà l’interrogazione urgente sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti mensilmente. Interrogazione urgente sul Servizio Asacom: Si discuterà del Servizio Asacom e delle eventuali problematiche ad esso legate. Interrogazione urgente sulla redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria: Si affronterà un’interrogazione riguardante la redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria. Interrogazione urgente sul ritardo delle consegne delle bollette TARI 2023: Si discuterà dell’eventuale ritardo nelle consegne delle bollette TARI per l’anno 2023.

Questa riunione promette di essere di fondamentale importanza per il futuro di Favara, con argomenti che spaziano dalla gestione finanziaria alla crescita sostenibile, dall’istruzione al conflitto internazionale. Si invita, pertanto, la comunità a partecipare e a seguire l’evento per rimanere informati e condividere il proprio contributo per il futuro della città.