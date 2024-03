Il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi convoca una seduta ordinaria

Il consiglio comunale di Favara si prepara a riunirsi in una sessione ordinaria, e l’invito è esteso a tutti i cittadini interessati. La presidente del consiglio comunale, Miriam Mignemi, ha annunciato che la seduta avrà luogo il prossimo 20 Marzo 2024 alle ore 19:00 presso la sala consiliare sita nei locali di Piazza Cavour. La riunione, che sarà accessibile al pubblico sia di persona che tramite diretta streaming, sarà dedicata alla trattazione di nove punti all’ordine del giorno, ciascuno dei quali riveste un’importanza cruciale per la vita e lo sviluppo della comunità. Tra i temi da affrontare, spiccano l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, questioni di fondamentale rilevanza per la trasparenza e la correttezza amministrativa. Si discuterà inoltre di proposte riguardanti il monitoraggio e il controllo dell’illuminazione pubblica, nonché di manifestazioni di contrarietà riguardanti progetti infrastrutturali di vasta portata, come la nuova condotta di adduzione idrica alla diga San Giovanni. La sessione ordinaria non mancherà di toccare anche argomenti di respiro internazionale, con una mozione dedicata alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Tra gli altri punti all’ordine del giorno figura anche la proposta di modifica del regolamento comunale per la concessione del patrocinio del Comune di Favara e l’utilizzo dello stemma comunale, un aspetto che riflette l’identità e l’appartenenza della comunità locale. Infine, l’interrogazione urgente a risposta scritta e orale riguardante la tumulazione ed estumulazione nel cimitero locale dimostra l’attenzione del consiglio comunale verso le necessità pratiche e sensibili dei suoi cittadini.