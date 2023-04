Il Presidente del consiglio Miriam Mignemi: “democrazia e libertà di pensiero non possono essere violate”

Il testo allegato sotto è un comunicato del Presidente del Consiglio Comunale di Favara Miriam Mignemi che condanna il gesto di strappare e lasciare sui marciapiedi e sulle strade i manifesti di libero e democratico pensiero dei consiglieri Lentini e Indelicato del gruppo politico “Onda e Cambiare passo”. Il Presidente sottolinea l’importanza di rispettare la democrazia e la libertà di pensiero, che sono valori fondamentali della società, e invita tutti i cittadini a fare altrettanto. Il Presidente del Consiglio Comunale auspica che il Sindaco incontri i gruppi politici per superare situazioni spiacevoli e lavorare insieme per la città.



Sotto la nota integrale:

“Nel rispetto del ruolo di tutela della dignità del Consiglio Comunale, di difesa delle prerogative dello Stesso e dei singoli consiglieri, condanno nella maniera più assoluta, -il gesto- da qualsiasi cittadino sia stato perpetrato, -di strappare e lasciare sui marciapiedi e sulle strade i manifesti di libero e democratico pensiero- in questo caso, dei consiglieri Lentini e Indelicato del gruppo politico “Onda e Cambiare passo” al quale va nella sua totalità, la mia solidarietà . Un gesto di censura dell’espressione di richiesta lecita al primo cittadino di ridurre i costi sulla Tari, a nome della città, diritto dei consiglieri che non va violato in nessun modo, tanto meno da un atto di inciviltà dal quale il Sindaco ha preso le dovute distanze e sono certa che prenderà anche i giusti provvedimenti , dando l’esempio e scongiurando episodi di questo tipo in futuro, garantendo nel rispetto del ruolo del quale è insignito , la democrazia e la libertà di pensiero. Mi dispiaccio del fatto che la parte lesa, i consiglieri comunali siano accusati di vendetta politica nel loro tentativo di difendere un proprio diritto che attraverso il gesto di distruzione dei manifesti è stato violato. Auspico nella volontà del Sindaco di incontrare i gruppi politici come pubblicamente richiesto, perché soltanto attraverso il dialogo si possono superare situazioni spiacevoli; dobbiamo lavorare per la città e lo possiamo fare solo collaborando e accogliendo le idee di tutti come riflesso della nostra Comunità che ci ha scelti”.