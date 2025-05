Il Presidente dell’ARS Galvagno in visita a Favara al Castello e la Festa della Legalità

Giovedì 8 maggio 2025 il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gaetano Galvagno, sarà in visita istituzionale a Favara al Castello Chiaramontano, recentemente restaurato, e in concomitanza con la XVII edizione della Festa della Legalità. Una giornata densa di appuntamenti, che vedrà il coinvolgimento delle istituzioni locali e degli studenti delle scuole superiori, con un programma che intende valorizzare cultura, impegno civico e memoria storica. Il programma prenderà il via alle ore 9:30 con l’accoglienza del Presidente Galvagno presso l’Aula Consiliare “Falcone – Borsellino” del Palazzo Comunale. Seguirà, alle 10:00, la visita alla Biblioteca Comunale “Antonio Mendola”, simbolo del sapere condiviso e della crescita culturale del territorio. Alle 10:15 il momento centrale della giornata, la visita al Castello Chiaramontano, uno dei luoghi simbolo di Favara, recentemente oggetto di un importante intervento di restauro che lo restituisce alla comunità con una nuova veste. Alle 10:30, presso l’Aula del Collare, si terrà un incontro con gli studenti degli istituti scolastici superiori dal titolo “Giovani, Politica e Legalità”. Un’occasione di confronto e riflessione su temi cruciali, nell’ambito della settimana dedicata alla legalità. La visita si concluderà con una passeggiata verso Farm Cultural Park, centro culturale riconosciuto a livello internazionale, dove il Presidente potrà conoscere da vicino le installazioni artistiche e incontrare i protagonisti di questo spazio innovativo. Alle ore 11:30 è previsto un momento conviviale con aperitivo e saluti finali.