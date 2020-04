Il presidente Salvatore DI Naro: “Oggi Favara si è svegliata con un forte strazio al cuore”

In questo grave momento di sconforto, con la triste consapevolezza che nessuna parola potrà confortare la sofferenza della famiglia Quaranta volevo stringermi a questo dolore e porgergli le mie più sincere condoglianze sia singolarmente come amico di famiglia che in veste del mio ruolo di Presidente del Consiglio quindi a nome dell’intero consiglio comunale di Favara.

Non ci sono parole per descrivere la situazione perché niente giustifica la violenza e il femminicidio.

Volevo fare un appello a tutte le donne vittime di violenza. Lasciate chi usa violenza su di voi, sia quella fisica ma anche quella psicologica. Non pensate di “curare” il vostro compagno con le vostre attenzioni e subendo violenza. L’unica soluzione è scappare immediatamente da questo uomo e denunciare. Non vergognatevi perché la colpa non è della vittima ma del carnefice.

Non abbiate paura a parlarne, confidatevi con qualcuno che possa aiutarvi e nel caso in cui vi trovaste senza nessuno contattate i centri anti-violenza. Donne non dovete tacere, SALVATEVI, NON SIETE SOLE!