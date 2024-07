Il Primo Arbitro Canicattinese a dirigere un torneo internazionale in Francia, a meno di una settimana dalla partenza per Parigi

A breve distanza dalla sua partenza per Parigi, Matteo Piazza, giovane arbitro regionale in Eccellenza a 22 anni e protagonista del progetto Europeo Talent & Mentor nella scorsa stagione sportiva a Coverciano, la sede della Nazionale Italiana di calcio, si prepara a fare la storia come il primo arbitro canicattinese e della provincia di Agrigento a dirigere un torneo internazionale in Francia. La sua nomina fra i 10 arbitri italiani selezionati per questo prestigioso evento sottolinea non solo la sua eccellenza e la sua competenza, ma anche l’importanza del suo contributo al calcio giovanile siciliano e italiano.

Con un curriculum che include la direzione di 5 finali regionali e 2 provinciali, Piazza ha dimostrato un impegno costante e una passione indiscutibile per l’arbitraggio. Il suo successo nel progetto europeo Talent & Mentor ha ulteriormente consolidato la sua reputazione come uno dei talenti emergenti nel mondo dell’arbitraggio siciliano.

I Giochi Mondiali di Parigi (Paris World Games 2024) non sono solo un’opportunità per Piazza di dimostrare le sue capacità e la sua esperienza a livello internazionale, ma anche un momento per celebrare il suo percorso di successo e il suo impegno nel promuovere i valori di sportività, fair play e competizione leale. Il suo viaggio verso Parigi non è solo un evento sportivo, ma un capitolo significativo nella storia dello sport della provincia di Agrigento e un esempio di determinazione e perseveranza per i giovani aspiranti arbitri di tutta Italia.

Fonte: Sito Ufficiale Nazionale AIA www.aia-figc.it