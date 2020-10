Il Pro Favara ospita domani il Don Carlo Misilmeri. Inizio della gara alle 14.30

Con inizio alle 14.30 domani il Pro Favara al “Bruccoleri” ospita il Don Carlo Misilmeri. La squadra gialloblù vuole riprendere il cammino dopo le due sconfitte maturate nella doppia trasferta di Canicattì e Mazara. Quest’ultima maturata con 2 rigori subiti e 2 espulsioni e tanto rammarico per non aver potuto giocare ad armi pari. Contro il Misilmeri l’allenatore Luca Cavallo deve rinunciare a Gabriele Sanci e Gianmarco Pasculli, appiedati per un turno dal giudice sportivo, dopo le espulsioni di Mazara. Ma ritorna a tempo pieno il capitano Peppe Fallea tenuto fuori in maniera precauzionale sia con la Sancataldese in Coppa che con il Mazara a causa di qualche fastidio fisico subìto contro il Canicattì. Nel gruppo novità tra i pali con l’arrivo in rosa del portiere Jonathan Pandolfo, fratello di Daniele, portiere titolare. Questa mattina allenamento di rifinitura con Luca Cavallo che ha caricato la squadra chiamata domani a rialzarsi dopo il doppio K.O.

“Siamo reduci da una doppia sconfitta- ha detto Luca Cavallo- che non ha fatto abbassare il morale della squadra. Entrambe le sconfitte, contro due squadre forti del torneo, sono nate da episodi. Con il Canicattì, dopo un grande primo tempo, abbiamo perso la gara con un tiro della domenica imprendibile dalla distanza e a Mazara due rigori con contestuali espulsioni hanno falsato la gara. Al Nino Vaccara qualsiasi squadra in nove avrebbe alzato bandiera bianca e imbarcato gol. Invece ho visto nei ragazzi insegno e lotta su ogni pallone pur sapendo della disparità di forze in campo. Abbiamo lavorato bene e domani speriamo di rmdare ai tifosi gioco e risultato”.

Questi i convocati:

PANDOLFO D.

PANDOLFO J.

MARCHICA

PIRANEO

ROMERO

BIANCOLA

FALLEA

PELLEGRINO

KING

CAVA

CUSUMANO

COSTANTINO

PONTINI

CONTINO

RINOLDO

FANARA

COCUZZA

DI RUOCCO

BUCCERI

CAMMILLERI