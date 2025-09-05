Il Questore di Agrigento accoglie quaranta allievi agenti della Polizia Penitenziaria

Questa mattina il Questore di Agrigento, dott. Tommaso Palumbo, ha accolto quaranta Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria impegnati nel corso di qualificazione previsto dal Provveditorato Regionale della Sicilia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Come completamento della loro formazione, gli allievi stanno svolgendo un periodo applicativo di tirocinio presso le Questure.



Nel corso della visita, i giovani agenti hanno incontrato la dirigente della Divisione Anticrimine, dott.ssa Interdonato, e il vice dirigente della Squadra Mobile, dott. Palermo. Entrambi hanno illustrato le attività della Questura in materia di misure di prevenzione e sicurezza, oltre al lavoro quotidiano delle Volanti per il controllo del territorio. Gli ispettori Monachino e Scalia, della Divisione Anticrimine, hanno poi raccontato la propria esperienza professionale, soffermandosi sui diversi ambiti operativi nei quali sono impegnati. Gli allievi hanno visitato alcuni uffici della Questura, tra cui la Sezione Volanti e l’Ufficio Provinciale di Polizia Scientifica, mostrando grande interesse e partecipazione. Il prossimo 5 ottobre, al termine del corso, i nuovi agenti saranno assegnati alle Case Circondariali della Penisola. A loro vanno gli auguri di buon lavoro.

