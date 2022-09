Il ritorno della tradizionale Fiera d’ottobre e non solo: anche eventi, raduni, iniziative sportive e di solidarietà e una notte bianca.

Prenderà il via il prossimo uno ottobre la rassegna di appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale di Favara, con l’impegno dell’assessore alle Attività produttive Angelo Airò Farulla che si concluderà giorno 1 di novembre.

Primo appuntamento sabato con un raduno di vespisti che porterà in città decine di appassionati della mitica due ruote Piaggio. Il raduno si svolgerà dalle 17:00 alle 19:00 in piazza Cavour. Per i partecipanti prevista anche una visita organizzata del Castello Chiaramontano.

Domenica 2 ottobre Favara ospiterà il raduno OTS Precampionato degli arbitri agrigentini promosso dall’Aia, l’Associazione italiana arbitri di Agrigento. Alle 9 i partecipanti si riuniranno allo stadio comunale “Giovanni Bruccoleri”.

Sabato 8 ottobre, alle 19:00, via Capitano Callea ospiterà la Notte Bianca “Sotto le Stelle di Favara” organizzata dall’associazione Artemuda: previsti momenti di animazione musicale e artistica oltre che di animazione per i più piccoli.

Per l’occasione la via Capitano Callea sarà chiusa al traffico dalle 18.30 fino a mezzanotte e mezza e tutti i negozi saranno aperti.

Spazio anche per la solidarietà: domenica 16 ottobre, dalle 9:30 alle 13, in collaborazione con il circolo Aido di Favara avrà il via la raccolta di materiale scolastico da destinare allo sportello solidale “Fratelli Tutti” che si occuperà della consegna alle famiglie bisognose della nostra comunità.

Dalle ore 17:00 del 21 ottobre alle ore 17:00 del 24 ottobre la via Ambrosini ospiterà la tradizionale Fiera d’Ottobre. Domenica 22 questa sarà “integrata” dalla fiera dell’artigianato e dell’agricoltura che si terrà in via Agrigento con la già apprezzata mostra degli animali che si svolgerà dinnanzi a villa Ambrosini. Questa iniziativa è frutto del lavoro congiunto dell’Assessorato alle Attività produttive e della commissione consiliare Sviluppo Economico, presieduta dal consigliere comunale Paolo Dalli Cardillo.

Domenica 30 ottobre, dalle 9 alle 13 il Castello Chiaramontano ospiterà un seminario di sensibilizzazione organizzato con la CSEN DI Agrigento dal titolo “Cane, Buon Cittadino”.

Sempre domenica 30 e fino a giorno 1, via alla “Fiera dei Fiori” che si terrà in piazzetta della Pace dalle 7 alle 22:00.

“Ringrazio – dichiara l’assessore Airò Farulla – tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questi eventi che, certamente, animeranno la nostra città anche da un punto di vista commerciale. Siamo e resteremo sempre aperti alla collaborazione di tutti, cittadini, associazioni, attività private, per offrire alla città qualcosa di bello e di diverso dal solito”.