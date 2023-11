IL SILENZIO DELLE DONNE: Un’armonia di arte e riflessione per combattere la violenza di genere

Il Palazzo del Poeta a Palermo si prepara a diventare il palcoscenico di un evento straordinario dedicato alla sensibilizzazione e alla riflessione sulla violenza di genere. Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro i femminicidi, Rosa Di Stefano presenta “Il Silenzio delle Donne,” un progetto che fonde arte, tecnologia e impegno sociale per raccontare storie di donne vittime di violenza attraverso un linguaggio senza lacrime e sangue.

L’evento, che si svolgerà dalle 18:00 alle 21:00, coinvolgerà il pubblico in un’esperienza multisensoriale unica, mescolando quattro podcast che narrano storie vere con 50 opere d’arte create dall’Intelligenza Artificiale. Queste opere traggono ispirazione dallo stile di grandi maestri del passato come Munch, Casorati, Modigliani e Schiele, per dare vita al “silenzio” delle donne, vittime di femminicidi.

La performance mira a raccontare la violenza senza ricorrere all’immagine esplicita di violenza, unendo arte e tecnologia per far emergere la sofferenza nascosta. Le opere d’arte, generosamente donate dall’Intelligenza Artificiale, catturano l’essenza del dolore soffocato nel silenzio delle donne, senza enfatizzare il termine “violenza”.

Il percorso visionario di 30 minuti, sviluppato da Rosa Di Stefano, guiderà il pubblico attraverso le storie drammatiche delle donne vittime di femminicidi. L’esperienza inizia all’esterno del Palazzo con “Ultima chiamata”, dove quattro panchine simbolo di Palermo, Roma, Torino e Milano si narreranno tramite QR code storie vere di femminicidi nelle rispettive città. Gli spettatori saranno invitati a sedersi, ascoltare le voci delle vittime e immergersi nelle loro vite attraverso racconti e oggetti personali.

“Quando le voci delle donne rimbalzano, non arrivano a destinazione, vengono respinte, iniziano le parole dell’anima,” spiega Rosa Di Stefano. “Quelle che le donne dicono a se stesse, per ritrovare forza, per essere vigili, per ricostruire e ripartire in una dimensione diversa.”

La, patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, si sposterà poi manifestazione all’interno del Palazzo con “Identità Invisibili,” un’installazione di carte d’identità sospese nell’aria, simbolo della perdita di memoria e corpo delle vittime . Una galleria di 50 immagini virtuali, reinterpretate dall’Intelligenza Artificiale, arricchirà ulteriormente il percorso del silenzio delle donne che hanno subito violenza.

“Abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale in che modo un determinato artista disegnasse una donna nel suo silenzio carico di dolore, senza specificare il termine ‘violenza’,” spiega Santi Spartà, nucleare fisico e scrittore esperto di Intelligenza Artificiale, coinvolto nella creazione delle opere .

Le storie istantanee, risultato di una contaminazione stilistica tra umano e tecnologico, convergeranno in storie autentiche interpretate dagli attori Alessandro Cassata e Tommaso Gioietta, accompagnate dalle musiche del compositore Marco Di Stefano.

Dopo l’evento, le immagini verranno battute all’asta da Zonta Palermo ZyZ, e l’intero ricavato sarà dedicato alle associazioni che sostengono le donne vittime di violenza.

“Il Silenzio delle Donne” non è solo uno spettacolo, ma un messaggio tangibile contro la violenza di genere, un’occasione di riflessione e azione per una società che non può più rimanere in silenzio di fronte a questa emergenza sociale.