Il sindaco Antonio Palumbo: “Vanno verso il completamento i lavori di consolidamento del versante di via Che Guevara”

“Con l’avvio degli interventi previsti da Aica per la riparazione di un guasto nel sottosuolo, vanno verso il completamento i lavori di consolidamento del versante di via Che Guevara che la nostra Amministrazione ha avviato dopo un lungo stallo del finanziamento ottenuto negli anni passati. Stiamo finalmente restituendo alla città un’asse viario importante e daremo inoltre maggiore sicurezza ai residenti della zona che hanno dovuto convivere in tutto questo tempo con una situazione di rischio e con innumerevoli disagi”. Lo dichiara il sindaco Antonio Palumbo.