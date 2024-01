Il Sindaco celebra il successo dei finanziamenti raggiunti e il lancio del Bike Sharing a Favara

Nel corso di una recente pubblicazione su Facebook, il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha sottolineato i risultati tangibili ottenuti durante il suo mandato, incluso il completamento di finanziamenti precedentemente in sospeso. Questi sforzi hanno portato alla realizzazione di progetti significativi per la comunità, come le nuove stazioni di bike sharing, che sono state recentemente collaudate. L’evento di collaudo delle stazioni di bike sharing è stato seguito dall’assessore Emanuele Schembri e dal responsabile unico del procedimento (RUP) Maurizio Bottone. Un aspetto innovativo del progetto è l’utilizzo di un’applicazione gestita da un privato per monitorare e gestire le biciclette. Ogni bicicletta sarà dotata di un sistema GPS che ne impedirà il furto, assicurando una maggiore sicurezza per gli utenti e proteggendo gli investimenti della comunità.