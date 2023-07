Il Sindaco di Agrigento annuncia importanti sviluppi per il progetto “Agrigento Capitale della Cultura 2025”

Il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha utilizzato i social media per condividere un entusiasmante aggiornamento sul progetto “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Attraverso un post sul suo account Facebook ufficiale, il Sindaco ha annunciato un incontro significativo con l’amico Michele Guardì, seguito da importanti progressi nell’ambito del progetto.



Nel post, il Sindaco ha espresso la sua soddisfazione per l’incontro con Michele Guardì, tenutosi nella magnifica casa-museo agrigentina dell’amico. I due hanno trascorso del tempo a discutere di “Agrigento Capitale della Cultura” e, secondo quanto riportato dal Sindaco, Guardì si è reso disponibile per ulteriori collaborazioni. È previsto un secondo incontro di grande importanza nel corso della settimana.

Il Sindaco ha anche condiviso dettagli sulle sue attività quotidiane relative al progetto, rivelando di lavorarci sin dal 2 aprile scorso. Ha promesso che ci saranno grandi novità durante la settimana e ha rilasciato un primo anticipazione: la sede della fondazione è già stata individuata e presto inizieranno i piccoli lavori necessari, tra cui la tinteggiatura, la climatizzazione e l’installazione delle utenze.

Concludendo il suo post, il Sindaco Miccichè ha sottolineato l’importanza di avere pazienza, affermando che “tutto arriva a chi sa aspettare”. Ha anche aggiunto l’hashtag #agrigentocapitaleitalianadellacultura2025 per sottolineare l’obiettivo di rendere Agrigento la Capitale Italiana della Cultura nel 2025.