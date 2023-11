Il sindaco di Favara Antonio Palumbo ottimista sulla vicenda precari: “Nessuno sarà lasciato indietro”

Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, si è espresso con cauteloso ottimismo riguardo alla delicata questione dei precari comunali e della proroga della Legge Madia. Dopo un incontro con il Governo regionale, grazie all’interessamento del Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, si sono delineati sviluppi positivi.

Palumbo ha dichiarato di essere “cautamente soddisfatto degli esiti del confronto” e ha annunciato l’invio di una bozza di emendamento a diversi deputati, con l’obiettivo di sottoporlo all’attenzione delle commissioni competenti. La speranza è che questo possa rappresentare un passo significativo verso la soluzione della questione.

Inoltre, il Sindaco ha indicato che il Governo regionale, attraverso i suoi rappresentanti nazionali, si impegnerà a chiedere un emendamento alla Finanziaria per prorogare la Legge Madia entro dicembre. Questo movimento strategico potrebbe fornire un quadro normativo più favorevole per la stabilità dei lavoratori coinvolti.

Tuttavia, Palumbo ha anche sottolineato che la strada della stabilizzazione in deroga, sebbene auspicabile, risulta impraticabile secondo le chiarificazioni della Regione. Anche se venisse approvata, la Ragioneria dello Stato non emetterebbe un parere positivo. Nonostante ciò, il Sindaco si è impegnato a “battere ogni strada possibile” per garantire la stabilità dei lavoratori, assicurando che “nessuno sarà lasciato indietro.”

La vicenda sembra quindi evolvere con un mix di impegno politico e ottimismo cauto da parte delle autorità locali, con la speranza che i passi intrapresi portino a soluzioni concrete entro breve tempo.