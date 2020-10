Il Sindaco di Favara con una lettera ringrazia i consiglieri comunali per l’intervento d’ieri

“Ci troviamo oggi in un momento storico molto critico in cui regna l’incertezza e i cittadini hanno bisogno che si mettano da parte gli antagonismi, pur nelle differenze, e che facciamo tutti un passo indietro per farne tanti avanti per la Comunità Favarese. Ecco il motivo del mio appello ieri, e di tutta la giunta municipale, a tutto il consiglio comunale”. Con queste parole il Sindaco di Favara, Anna Alba, ha espresso – in una lettera – il suo personale ringraziamento a tutti i consiglieri comunali.

“Oggi è un momento di gioia per me perché le attività commerciali possono beneficiare, il ricalcolo verrà effettuato dagli uffici preposti, di una riduzione della TARI del 90% per le attività chiuse da DPCM a marzo e del 50% per le altre attività.

Motivo dicevo di gioia perché tutti noi, ognuno per la propria parte abbiamo dato il nostro contributo e per questo mi sento in dovere, da primo cittadino, di ringraziare i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione perché questo risultato non sarebbe stato ottenuto senza ognuno di loro.

E’ il tempo dell’umiltà e della responsabilità e per questo il mio più sentito ringraziamento va a tutti.

Con questo provvedimento abbiamo dato il nostro segnale concreto di vicinanza alle imprese della città di Favara già martoriate in questo periodo. Segnale anche ai luoghi di culto, inseriti nel provvedimento che tanto hanno fatto per i nostri cittadini più bisognosi. Grazie, di cuore”.