Il Sindaco Mangione di Alessandria della Rocca ringrazia i Carabinieri: “Difesa dei cittadini, esempio di dedizione e impegno”

Il Sindaco, Prof. Salvatore Mangione, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha espresso pubblicamente un sentito ringraziamento ai Carabinieri delle Stazioni di Alessandria della Rocca, Cianciana e Santo Stefano Quisquina per l’operazione che ha portato alla denuncia di quattro giovani autori di truffe ai danni di cittadini, mediante la tecnica del “finto carabiniere”.

“Grazie alla prontezza e alla professionalità delle forze dell’ordine – ha dichiarato il Sindaco – è stato possibile interrompere una catena di raggiri che mirava a colpire le persone più vulnerabili della nostra comunità. È un segnale forte di legalità e vicinanza alle esigenze dei cittadini.”

Mangione ha poi sottolineato come questo episodio ponga l’attenzione sulla necessità di rafforzare i presidi di sicurezza, annunciando la volontà di promuovere un percorso formativo per i Vigili Urbani nell’ambito dell’Unione dei Comuni Platani-Quisquina. L’obiettivo è quello di consolidare il controllo del territorio e potenziare il ruolo della Polizia Giudiziaria.

“La sicurezza non è solo repressione ma anche prevenzione – ha aggiunto – e passa attraverso la formazione e la collaborazione tra istituzioni. Continueremo a lavorare per una comunità più sicura, attenta e solidale.”