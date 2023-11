Il Sindaco Palumbo: Appello per la responsabilità dei consiglieri Lentini e Indelicato

Il Sindaco di Favara Antonio Palumbo ha espresso il suo profondo disappunto nei confronti dei consiglieri comunali Lentini e Indelicato attraverso una nota inviata in redazione, sottolineando la loro mancanza di serietà nei confronti del Consiglio comunale e degli interessi della città. Nella nota, il Sindaco lamenta il fatto che nonostante una convocazione con punti all’ordine del giorno di estrema importanza, i due consiglieri abbiano preferito assumere impegni personali anziché partecipare all’importante riunione. Palumbo precisa che il Consiglio comunale è stato prontamente avvisato in risposta a una comunicazione ricevuta direttamente dal Prefetto. È stato sottolineato che tale comunicazione non riguardava una visita istituzionale programmata, bensì una tematica di rilevanza per la comunità.

Di seguito la nota integrale inviata in redazione: “Spiace constatare come i consiglieri Lentini e Indelicato prendono così poco sul serio il Consiglio comunale e gli interessi della città che, nonostante vi fosse una convocazione per la giornata di ieri con punti all’ordine del giorno di estrema importanza, hanno ritenuto di prendere impegni personali. Il Consiglio comunale è stato avvisato contestualmente alla comunicazione da me ricevuta da sua eccellenza il Prefetto, non trattandosi di una visita istituzionale programmata. I consiglieri, inoltre, dovrebbero smentire il consigliere Pitruzzella, che ieri sera ha bollato le assenze in aula come dovute ad una ‘diatriba politica con il sindaco’, smentendo di fatto le giustificazioni dei due consiglieri”.