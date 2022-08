Il sindaco Palumbo e consigliere Bellavia incontrano i vertici Aica per chiarire i disservizi

Nella mattinata di oggi il sindaco di Favara Antonio Palumbo, insieme al consigliere comunale Pd Salvatore Bellavia ha partecipato ad un lungo incontro con i vertici Aica per chiarire alcuni aspetti che oggi generano disservizi e problemi ai cittadini.

In particolare, riscontrato un allungamento dei turni di fornitura, il primo cittadini ha chiesto – come fatto lo scorso anno – di attuare alcuni correttivi affinché si possano contenere gli attuali disagi.

Sempre stamattina il sindaco ha evidenziato come sia necessario ed urgente l’avvio di interventi di manutenzione che da troppo tempo sono attesi in diverse zone della città tramite la messa in opera di una vera e propria attività straordinaria di riparazione.

“Abbiamo sostenuto Aica nel suo percorso di formazione – spiega Palumbo – ed è adesso necessario che la consortile dimostri la propria capacità di gestire il servizio e dare risposte ai cittadini. Oggi sono state superate alcune delle criticità di gestione che affliggevano la società pubblica, a partire dalla carenza di risorse economiche, e non è più tempo di attendere. Rispetto alla nostra richiesta di ottenere degli interventi straordinari di manutenzione abbiamo al momento ricevuto la disponibilità da parte di Aica a normalizzare la situazione a Favara”.