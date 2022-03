Il Teatro Pirandello ospiterà l’Orchestra d’Archi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, venerdì 1 aprile , Concerto di Primavera

Venerdì 1 aprile sarà un giorno molto importante per la città di Agrigento, un giorno in cui si scriverà una bellissima pagina di storia. Il Teatro Pirandello ospiterà l’Orchestra d’Archi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

L’interlocuzione con il Presidente della prestigiosa Accademia, Dott. Giuseppe Vita, nasce in una calda serata dell’estate scorsa, in un momento di transizione per la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, quando il Consiglio Comunale si apprestava ad approvarne il nuovo Statuto da cui, conseguentemente, sarebbe derivata la scelta del nuovo management.

“In quell’occasione – fa sapere il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè –, gettammo insieme le basi di una possibile collaborazione, tracciando un percorso poi seguito dal nuovo CdA della Fondazione, una volta nominato.

Dostoevskij disse: “l’umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma non può vivere senza la bellezza”!

“Ecco – continua il sindaco –, oggi io sono orgoglioso di presentare ufficialmente un momento di bellezza e di enorme prestigio per Agrigento.

In qualità di Sindaco di Agrigento e, dunque, a nome dell’intera città, accolgo con gioia e ringrazio l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, nelle persone del Presidente Dott. Giuseppe Vita e della Direttrice Luisa Vinci, con i quali questa mattina ho avuto un collegamento da remoto, alla presenza del Presidente Alessandro Patti, del direttore Salvo Prestia e del consigliere Andrea Cirino.