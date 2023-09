Il Teatro ritorna a Favara grazie all’Associazione Arcobaleno e UILT Sicilia, presenta “Don Giovanni di Girgenti”

Dopo una lunga pausa dovuta alle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, il teatro fa il suo ritorno trionfale a Favara grazie all’impegno congiunto dell’Associazione Arcobaleno e UILT Sicilia. Questa coppia di organizzatori ha preparato un evento straordinario per il 17 settembre, che si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa B.M.V. delle Grazie, nel quartiere Luna di Favara. L’atto unico, intitolato “Don Giovanni di Girgenti,” promette di essere una serata indimenticabile di cultura, intrattenimento e divertimento. Il lavoro, scritto e diretto da Franco Sodano e Antonella Morreale, riporterà il teatro in primo piano nella vita culturale della città. Sodano e Morreale sono noti per la loro passione per le arti sceniche e per la loro capacità di trasportare il pubblico in mondi di emozioni e avventure.

“Don Giovanni di Girgenti” è un atto unico che mescola maestria drammatica e comicità brillante. L’opera, ambientata nel cuore della Sicilia, offre uno sguardo affascinante sulle tradizioni e le peculiarità della regione, raccontando una storia avvincente e ricca di personaggi indimenticabili.

Lo spettacolo è previsto per le ore 20:30 del 17 settembre, e l’inizio dello spettacolo è fissato per la stessa ora. L’ingresso è gratuito. Non perdete l’opportunità di assistere a “Don Giovanni di Girgenti,” un atto unico che segna il ritorno del teatro a Favara e promette di incantare il pubblico con la sua magia e la sua bellezza. Preparatevi a essere trasportati in un mondo di emozioni e intrattenimento mentre il teatro prende vita sotto la maestria di Franco Sodano e Antonella Morreale. Siete tutti invitati a partecipare a questa straordinaria serata culturale nella suggestiva cornice della Chiesa B.M.V. delle Grazie.