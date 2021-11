Il vice sindaco presso IC Falcone Borsellino. Incontro proficuo con la Dirigente Vella

Gradita visita questa mattina, presso l’Istituto Compressivo Falcone Borsellino di Favara, del nuovo vice sindaco Antonio Liotta, con deleghe anche alla Pubblica Istruzione e Cultura. In un cordiale e proficuo colloquio la dirigente scolastico Maria Vella ha presentato l’offerta formativa della scuola, i progetti didattici, le iniziative ed i prossimi eventi ed anche le principali criticità dei due plessi.

“Questa visita del vice sindaco- ha detto la DS Vella- ci fa sentire vicine all’istituzione Comune, Ente che per noi deve rappresentare non solo l’interfaccia per i vari problemi di natura tecnica, per l’erogazione di servizi e fondi ma una valida spalla per tutte le iniziative in cantiere. Una collaborazione di rete può solo migliorare i nostri servizi alla comunità“.

Il dottor Antonio Liotta, dopo essersi intrattenuto con gli alunni di una classe seconda in un piacevole ed improvvisato incontro sull’importanza del libro e della lettura, ha esposto al capo d’istituto una serie di iniziative del Comune.

“Sono i nostri primi giorni di attività amministrativa- ha detto il vice sindaco e li vogliamo dedicare all’ascolto. Per questo motivo sono in giro per le scuole per avere un contatto diretto e sul posto con tutte le realtà scolastiche del territorio, consapevole del ruolo primario della scuola nella nostra comunità. Sto monitorando programmi, esigenze, aspettative delle scuole per portate avanti un’azione educativa e culturale congiunta. Tra i primi atti la firma del Manifesto alla Lettura, con una serie di iniziative dedicate ad alunni, docenti e famiglie”.