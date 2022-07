“Il Volo” incanta nuovamente la Valle dei Templi

Tutto esaurito a Piano San Gregorio per il concerto de “Il Volo” che hanno regalato emozioni incredibili.

La serata, che ha visto per la prima volta di nuovo migliaia di spettatori a Pian San Gregorio, si è aperta con “L’estasi dell’oro”, celebre brano del Maestro per la colonna sonora del film “Il buono, il brutto e il cattivo”, passando per “Nessun dorma” del grande Pavarotti, “Il mondo” di Jimmy Fontana, “Se” dal film “Nuovo cinema Paradiso” e molti altri indimenticabili brani. Il Volo ha fatto ascoltare anche alcuni dei brani più amati del proprio repertorio, da “Grande amore” alla cover di “My way”, regalando al pubblico anche l’inedito “I colori dell’Amore” scritto per il trio da Andrea Morricone.



Il trio formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e dal narese Piero Barone che guardando la prime fila dov’era seduta la sua famiglia, ha dedicato il concerto al nonno Pietro. “Sono davvero felice di essere a casa mia stasera, dedico questo concerto a mio nonno Pietro, colui che mi ha tramandato la passione e l’amore per la musica”.

L’evento, che ha segnato anche la riapertura della stagione musicale a Piano San Gregorio, è durato oltre due ore, conquistando una standing ovation dopo l’altra da parte del pubblico presente.



Un breve video per i nostri lettori per far capire le “vibrazioni” respirate nella location sotto la Valle dei Templi.