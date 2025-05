Il volto di Livatino: l’intensa interpretazione di Angelo Maria Sferrazza nel documentario Rai

Una voce ferma, uno sguardo pulito, la sobrietà di chi porta sulla scena non un ruolo, ma una memoria. Angelo Maria Sferrazza è il volto scelto dalla Rai per interpretare il giudice Rosario Livatino nel documentario “In Fede: Rosario Livatino”, andato in onda su Raiuno il 4 maggio alle 22:50 e ora disponibile su RaiPlay. La sua interpretazione è un tributo silenzioso ma potente. Nessuna enfasi, nessun eccesso. Solo la verità di un uomo giovane, magistrato per vocazione, ucciso dalla mafia a soli 38 anni, nel 1990, mentre andava a lavoro senza scorta, con in mano solo il codice penale e la fede. Il documentario – scritto da Matteo Billi, diretto da Omar Pesenti, prodotto da LOFT Produzione e Officina della Comunicazione – è supervisionato da Max Ragona. Un’opera sobria e toccante, che ricostruisce la figura del “giudice ragazzino” attraverso i luoghi, i ricordi e le parole di chi l’ha conosciuto.



Nato a Canicattì, come lo stesso Livatino, nel 1988, Angelo Maria Sferrazza ha sentito forte la responsabilità di questo ruolo. Formatosi allo Stabile Nisseno di Caltanissetta, con esperienze nel metodo Stanislavskij-Strasberg, ha lavorato in film come La scomparsa di Patò e Presto farà giorno, e in serie tv come Fuori dal nido. Nel documentario, Sferrazza non recita: restituisce. E lo fa con misura, delicatezza, rispetto. Un’opera da vedere, perché racconta non solo una storia siciliana, ma un esempio universale di giustizia vissuta con coerenza fino in fondo.