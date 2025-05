Il voto è un diritto ma anche un dovere civico

L’art. 48 della nostra più bella Costituzione al mondo così recita: “Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. Tutti sappiamo che ad ogni tornata elettorale si perde un pezzetto di elettorato. La discesa sembra inarrestabile, quasi fosse un destino inevitabile.

Ai politici politicanti evidentemente il fenomeno non interessa, a loro sta a cuore raggiungere la maggioranza, qualsiasi possa essere la percentuale dei votanti. Importante è raggiungere la maggioranza anche se questa maggioranza rappresenta una piccola minoranza, in altre parole importante è raggiungere la maggioranza della minoranza. Paradossalmente dovessero andare solo tre persone a votare, importante è riuscire ad avere la maggioranza che in questo caso sarebbe la volontà di due soli votanti. Il numero dei seggi da distribuire risulterebbe immutato, così come il potere da gestire.

È questo un discorso miope, perché in questo modo si stravolge lo stesso concetto di democrazia.

Potere che esercitato, in vario modo, rimane pur sempre emanazione della volontà popolare, volontà che si esprime con una partecipazione attiva ed inclusiva. Ma quando il potere è esercitato da chi è stato eletto da una minoranza dei cittadini, qualunque ne sia il motivo, quale democrazia sta rappresentando e quale democrazia sta esercitando?

Per chi ha visto il bellissimo film di Paola Cortellesi, regista e interprete, “c’è ancora domani”. Chissà quale piano sembra ordire la moglie Delia per uscire da una situazione triste e dolorosa per sé e per tutta la famiglia. Si rimane in attesa di uno sbocco che oggi sembrerebbe ovvio, l’abbandono del tetto coniugale. Non sarà così. Di certi film si ricordano alcune scene, di questo rimarrà impressa nella memoria collettiva la soluzione finale. Un finale che ci viene suggerito dalla storia, dal diritto al voto finalmente concesso anche alle donne nell’immediato dopoguerra. L’occasione è stato il referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani e le italiane sono stati chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, risoltosi poi con la vittoria, per fortuna nostra, con la vincita della Repubblica.

nella Cortellesi troviamo un grande messaggio di speranza, di fiducia nel futuro, oserei dire fiducia nella politica. E qui il discorso scivola nell’attualità. L’euforia della partecipazione popolare alle tornate elettorali è andata scemando via via nel corso degli anni. C’è stata grande partecipazione quando si pensava che la scheda elettorale potesse cambiare le condizioni economiche e sociali dell’elettorato. E questo c’è stato dal dopoguerra fino agli anni Settanta, fin quando cioè le lotte studentesche ed operaie sembrava potessero riformare la struttura sociale. Dagli anni Ottanta è stato un lento declino della partecipazione alla vita politica del Paese. La maggioranza bulgara che si recava ai seggi elettorali è diventata minoranza italica. Questo è avvenuto a causa della discrepanza continua che c’è stata tra la volontà popolare e le decisioni del potere politico. I programmi elettorali dichiarati e proposti agli elettori sono stati umiliati dalle successive scelte dei rappresentanti eletti.

La democrazia si difende con la partecipazione, con il voto, questo ce lo dice il film “C’è ancora domani”: ce lo hanno detto le nostre bisnonne, le nostre nonne, le nostre madri, ma noi lo potremo dire ancora ai nostri figli o ai nostri nipoti?

Dicevo qualche giorno fa ad un amico che forse io sogno un partito che non c’è, un partito che sia motrice dei cambiamenti sociali e politici e che ne sappia interpretare il divenire facendosene motore, purtroppo forse resta solo un sogno. Possibile che a nessun partito venga in mente che il quorum del 50% più un voto, istituito nel dopoguerra(art 75 della Costituzione) quando andava a votare il 90% degli aventi diritto aveva un senso allora e che oggi, vedi le ultime elezioni amministrative del 25 maggio 2025 quando in campo ci sono candidati Sindaci e candidati Consiglieri Comunali che con le relative famiglie fanno da traino al voto popolare, è andato a votare solo un modesto 53%? Quale democrazia stiamo vivendo? E se non ai partiti politici a chi spetta rappresentare e far vivere sempre al meglio la democrazia? Perché per eleggere un deputato, è necessario che vada a votare anche un solo cittadino e invece perché un referendum sia valido di contro serve la maggioranza del 50% più un voto? Cioè per eleggere un deputato basta un voto mentre servono circa 25 milioni di voti per abrogare una legge!!!!

Due sarebbero le possibili strade da percorrere o si studia e si pone rimedio trovando adeguate soluzioni,al triste fenomeno dell’allontanamento dell’elettore dalla partecipazione democratica alla vita civile,oppure si richiede un quorum diverso sui referendum per essere validi tipo una media delle ultime tre tornate elettorali precedenti. Restare impassibili e indifferenti a un fenomeno di mancata partecipazione democratica vuol dire o disinteresse o essere trascinati dagli eventi invece che governarli. Riflettiamo bene e approfonditamente quando un parlamentare o un politico ci invita a non andare a votare! Un deputato alla domanda sull’astensione rispose, molto cinicamente, che se il cittadino decide di non votare è un fatto suo.

Personalmente invito tutti ad andare a votare giorno 8 e 9 giugno 2025, in occasione della tornata referendaria, per essere cittadini attivi che decidono loro e senza demandare le decisioni agli altri. Votate come meglio credete ma votate sempre.