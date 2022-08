Imbrattati ad Agrigento i manifesti di Giorgia Meloni, Calogero Pisano: “Atto vigliacco conseguenza del clima d’odio della sinistra”

Brutto episodio quello accaduto nei pressi della frazione di Monserrato, ad Agrigento, dove ignoti hanno imbrattato un manifesto elettorale di Fratelli d’Italia raffigurante Giorgia Meloni.

In proposito interviene il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano, che afferma: “È un atto vigliacco che è la conseguenza del clima di odio messo in atto da certi personaggi della sinistra evidentemente nervosi perché consapevoli di perdere le imminenti elezioni.

Un episodio che va ad aggiungersi a quelli verificatisi in altre parti d’Italia e alle violenza verbale perpetrata sui social da alcuni esponenti politici.

Esprimiamo vicinanza al nostro Presidente Giorgia Meloni e andiamo avanti con la campagna elettorale, forti dei nostri temi e del nostro programma, senza alcuna paura e convinti di avere la solidarietà ed il consenso degli italiani”.