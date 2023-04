Importanti temi all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Favara, ma riunione annullata per mancato numero legale

Il Consiglio comunale di Favara ha subito una mancata riunione stasera a causa dell’assenza di un numero legale di partecipanti. Solo sette consiglieri, tra cui la presidente del consiglio Miriam Mignemi, ovvero Vito Maglio, Pasquale Cucchiara, Marco Bacchi, Onofrio Nipo, Massimo Milazzo e Salvatore Bellavia, erano presenti, ma nonostante un’ora di attesa, il numero legale non è stato raggiunto. L’ordine del giorno e la riunione erano stati concordati in precedenza durante la Conferenza dei capigruppo. Sono stati inseriti all’ordine del giorno punti di grande importanza, come la discussione sulla piattaforma di notifiche digitali, la demolizione e ricostruzione della scuola Antonio Mendola e la costruzione di tre comunità energetiche. La seduta è stata rinviata a domani venerdì 14 aprile alle ore 18:00