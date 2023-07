Imprenditorialità vincente a Favara: La BIO WOOD HEATER SRL protagonista dell’efficientamento energetico

L’azienda favarese registra un aumento del 219% dei fatturati e crea nuovi posti di lavoro.

Dopo le recenti critiche riguardanti Favara, che hanno coinvolto aspetti come la cronaca, la politica, il turismo e l’ambiente, è fondamentale evidenziare le realtà imprenditoriali innovative e di successo presenti nel territorio. Tra queste spicca la BIO WOOD HEATER SRL, un’azienda che ha attirato l’attenzione di “REPORTAZIENDE.IT”, il sito specializzato nell’analisi finanziaria delle imprese italiane. Secondo il report, la BIO WOOD HEATER SRL ha registrato la maggiore crescita nell’ultimo anno nel comune di Favara e si è classificata tra le prime quattro in tutta la provincia di Agrigento, con un notevole aumento dei fatturati del 219%, superando i 6 milioni di euro. Questa crescita rappresenta un importante sviluppo sociale, poiché è direttamente correlata all’aumento dell’occupazione. Numerose famiglie beneficiano delle opportunità offerte da questa realtà imprenditoriale, sia attraverso collaborazioni continuative che occasionali. La BIO WOOD HEATER SRL si è affermata come una significativa presenza nel territorio di Agrigento e Favara.



L’azienda opera nel settore del commercio business-to-business (B2B) e business-to-consumer (B2C) e possiede una vasta conoscenza dei mercati nel campo dell’import/export. La sua leadership è guidata dal C.E.O., Geom. Angelo Sciumè, un imprenditore che in passato ha ricoperto la carica di vice presidente regionale dei giovani ANCE, e dal C.O.O. e Sales Manager Giuseppe Marotta, proveniente da una storica famiglia di commercianti locali. Unendo le loro capacità, competenze e conoscenze, hanno sviluppato rapidamente un’azienda proiettata verso il futuro.



Il “CORE BUSINESS” della BIO WOOD HEATER SRL si concentra sull’efficientamento energetico. Con il lancio del nuovo marchio TEKGREEN, specializzato nel settore fotovoltaico e dell’efficientamento energetico, l’azienda si impegna a fornire soluzioni che includono fotovoltaico, climatizzazione, solare termico e altre tecnologie che consentono di ottenere risparmi energetici per famiglie e imprese. Questo impegno a favore dell’ambiente ha portato la BIO WOOD HEATER ad essere una delle poche aziende regionali con la certificazione “ESCo” (Energy Service Company), iscritta in un registro dedicato. Grazie alla loro esperienza nelle tecnologie, nei processi e nelle buone pratiche di efficienza e risparmio energetico, l’azienda è autorizzata a progettare e realizzare proposte per l’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica e lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico nella Pubblica Amministrazione.



Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il C.E.O., Geom. Angelo Sciumè, e il Sales Manager Giuseppe Marotta, che si sono dichiarati orgogliosi dei risultati ottenuti. Hanno espresso la loro gratitudine a tutti i partner, clienti, agenti, agenzie, installatori, tecnici e collaboratori con cui collaborano. Inoltre, hanno sottolineato l’importanza del team di biowoodheater, composto da dipendenti talentuosi e professionisti che, insieme al consiglio di amministrazione, hanno contribuito a creare una struttura altamente professionale, rappresentando un modello di riferimento per altre aziende.

La BIO WOOD HEATER SRL dimostra che, nonostante le sfide e le critiche affrontate, esistono imprese locali capaci di raggiungere importanti traguardi economici e contribuire allo sviluppo sociale del territorio. La loro dedizione all’efficientamento energetico rappresenta un passo significativo verso un futuro sostenibile, in cui la tutela dell’ambiente e la creazione di opportunità occupazionali si uniscono per promuovere il benessere della comunità.