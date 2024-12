Imu 2021, saranno annullati gli avvisi che riguardano le prime case e le pertinenze.

L‘Amministrazione comunale di Favara ha preso atto degli errori rilevati e determinati da diversi fattori sui quali sono in corso verifiche e si è quindi tempestivamente attivata per porre rimedio alla situazione, autorizzando intanto l’immediato rientro in servizio del personale dell’ ufficio interessato, in ferie in attesa della definizione della procedura di stabilizzazione, per porre in essere tutti gli interventi necessari a questo scopo. Nell’ immediato, in sinergia con la società che si occupa dei servizi informatici, si è dato incarico all’ ufficio di procedere, in autotutela, all’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento emessi esclusivamente per gli immobili e relative pertinenze risultanti come “prima casa” per i proprietari a cui sono stati notificati. Il provvedimento di annullamento dell’avviso potrà essere ritirato presso l’ufficio nei prossimi giorni. Rispetto agli altri avvisi nei quali sono presenti anche altri immobili, diversi dalla prima casa, è possibile prenotare un appuntamento tramite mail o pec per una valutazione caso per caso, necessaria per pervenire ad un eventuale annullamento parziale o totale degli stessi. In tal senso l’attività di ricezione del pubblico sarà potenziata.