In Comune non è festa per tè

Festeggiare nella stanza del Sindaco icona rappresentativa della città a fine anno come una comune festa privata con la musica che si diffondeva nella piazza piu’ simbolica del comune, ricorda troppo le feste degli aristocratici distinti e distanti dai sudditi che lontano dai fasti, nelle loro abitazioni o nelle strade sporche, assistevano imprecando tra un sospiro e una maledizione.

Se fosse il risultato di una incontenibile soddisfazione per essere arrivati alla fine dell’ultimo capodanno di mandato di una sindacatura tanto improbabile quanto mediocre avrebbe una sua logica.

Nata all’insegna di una rivoluzione, che inesausta, avrebbe dovuto modificare tutto e porre le basi per una città nuova e diversa,trasparente e cristallina, finisce con l’immagine che neanche I suoi detrattori avrebbero meglio fotografato: una Giunta Comunale isolata nella torre di un privilegio che essi stessi avevano promesso di scongiurare.

E’ proprio vero che gli incendiari finiscono pompieri mentre le parole passano e il potere resta.

Non si tratta di un pur inusitato utilizzo di quel locale istituzionale come discoteca che pure definire originale è molto tollerante. Quanto del messaggio involontario che invia a una città I cui cittadini passano le feste per gruppi di parenti mentre non sanno se in quella stanza I parametri del DPCM su distanziamento e numero di commensali viene rispettato col sospetto diffuso che li vige un “autodichia”ossia una giurisdizione domestica che è il contrario delle suppliche della sindaca alla responsabilità per vincere il contagio di questi ultimi mesi.

E’ incredibile quanto loro stessi non si prendano sul serio! Come sia complicato adottare comportamenti e linguaggi conformi alle responsabilità liberamente accetate di guidare una città complessa e difficile come Favara e che questa responsabilità non consente sbavature che I social censurano puntualmente, non meno dello scoraggiamento di quella parte di popolazione non rassegnata al degrado del convincimento che è tutto è inutile.

L’espressione che piu’ rende con chiarezza il profilo di questa esperienza amministrativa è: inadeguatezza.

Non solo perchè non ci consegna un messaggio di fine anno con un bilancio di atti e opere sulla qualità dei servizi e una visione per un futuro gia incardinato migliore del presente.

Quanto per l’incomunicabilità con la città cui avevano chiesto partecipazione prima di finire nella festa municipale che l’ha esclusa.