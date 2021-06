In risposta a Davide Romeo, chiamato in causa nella sua qualità, ma non ci sente da quell’orecchio, ma né lui né altri.

Dopo un paio di miei personalissime riflessioni scritte e pubblicate sul giornale on-line Favaraweb mi ritrovo offeso con delle contumelie che non solo sono gratuite ma che non danno nessuna spiegazione delle motivazioni delle offese. Il tutto nella logica che “la calunnia è un venticello un’auretta assai gentile……. Va scorrendo, va ronzando nelle orecchie della gente…….”.

Ma d’altronde cosa aspettarsi da tale gente che come un cardellino saltimbanco, nella sua pur breve “carriera politica” scusate la parolona, è stato nel Partito Socialista, in Forza Italia, nella Lega, nel M5s e in alcuni non meglio identificati partitini, e adesso ritornato M5s, ovviamente cambiamenti fatti sempre per ideologia! Che si ritrova assessore “grazie” alla pandemia che ha allungato involontariamente la durata dell’amministrazione e ad essere solo l’utile compare ad altri. Altrimenti dormirebbe nell’anonimato in quel di Palermo.

Quando alle critiche politiche si risponde sul personale è un chiaro segnale di pochezza e di difficoltà.

Ma ritornando alle contumelie. La mia prima riflessione è che forse ho colpito nel segno visto la sgradevole e inopportuna reazione e l’intervento scomposto, segno evidente della difficoltà a rendere conto.

Il “caro assessore” anziché rispondere nel merito ha preferito gettare la palla in tribuna parlando di tutt’altro. Anziché spiegare ai cittadini perché la parte del contratto che riguarda la pulizia è disattesa pur essendo, il servizio, profumatamente pagato. Cioè i favaresi pagano un servizio che non viene svolto se non in minima parte. Che fa l’assessore? Anzichè rispondere nel merito accusa che nel passato, a suo dire, non c’era trasparenza quindi, si deduce, che lui si senteautorizzato a non esserlo pure, cioè nella logica che tutti colpevoli nessuno è colpevole. Peccato che a suo tempo lui non ha mai denunciato inadempienze e disservizi di alcun genere. Se ne sta ricordando soltanto adesso. Ė un caso o solo un tentativo maldestro di giustificarsi?

Che vuol dire che il sistema (credo facesse riferimento proprio alla nettezza urbana) è al collasso? Serve ricordare che questo appalto appartiene per intero alla sua amministrazione. Se collassa vuol dire che chi lo ha bandito e chi lo gestisce lo ha fatto collassare per non saperlo o volerlo gestire-

In Sicilia abbiamo avuto due “sistemi” che rispecchiando la politica partitica siciliana hanno distrutto le macerie su cui vivacchia la Sicilia. Il sistema Montante e il sistema Campione, due sistemi di postifici e corruttele. Forse magari qualche volta ne verrà fuori un terzo di sistema?

Un’altra considerazione. I miei articoli sono stati sempre e solamente firmati da me stesso. Perché il “caro assessore” mi associa al mio caro amico Sasà Manganella? Forse perché sà parlare solamente di compari e allora doveva associarmi a qualcuno? Ti ricordo caro smemorato che io non ho la tessera del PD. Lo dico senza merito o demerito, solo per tua opportuna conoscenza.

Purtroppo il livello attuale di certi politicanti è questo. Io Guardo e passo, ma ho il cuore che piange pensando a Favara e ai favaresi. Altro che rialzarci.

Perché il “caro assessore” non fa un comunicato e ci fa capire se parla a nome personale o dell’intera amministrazione. Toppo comodo e scorretto parlare solo su fb e parlando solamente come Davide Romeo.

Perché nessuno sente il bisogno di spiegare perché si sta distruggendo il sistema viario favarese aggiungendo scaffe a scaffè. Oppure anche in questo caso mi si risponderà che ci sono due compari?

Anziché trovare un dialogo che spieghi, qualora ci fossero, le ragioni e le motivazioni sul perché o il punto di vista diverso, si preferisce la rissa.

A proposito “caro assessore” a che titolo politico ricopri quel posto e sponsorizzato da chi? In quale partito ancora, sei arrivato visto che non riesco a seguire le tue continue giravolte sempre disinteressate! A chi devi rispondere per quello che ti diranno di fare?

Le offese sono di che le fa e non di che subisce. Io preferisco parlare di politica.

Favara, 27 giugno 2021​​​​​​​​

Carmelo Castronovo