Inaugurata la nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana di Favara

Taglio del nastro presso il Centro Sociale in piazza Giarritella a Favara, dove domenica è stata inaugurata la nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana. Un piccolo stabile dove gli infermieri e i volontari saranno sempre pronti ad intervenire per salvare vite e mettersi a disposizione di chi è in difficoltà. La sede di Piazza Giarritella diventerà la sala operativa locale gestita da Laura Pecoraro delegata della Croce Rossa sede di Favara.

Alla cerimonia di inaugurazione, preceduta dalla benedizione dell’arcivescovo di Agrigento, cardinale Montenegro, hanno partecipato anche la sindaca Anna Alba, l’assessore Adriano Varisano, il presidente provinciale della Croce Rossa Italiana Enzo Vita e Laura Pecoraro delegata Croce Rossa Italiana sede di Favara.