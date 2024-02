Inaugurato Caleido Centro Polispecialistico ad Agrigento: Un nuovo approccio integrato per la salute e lo sviluppo

Agrigento, venerdì 4 febbraio 2024 – Alle ore 10.00 di venerdì mattina, è stata inaugurata la sede di Caleido Centro Polispecialistico, un progetto ambizioso nato dalla volontà di creare uno spazio in cui convergono competenze e professionalità specializzate, formando un team multidisciplinare in costante crescita e aggiornamento.

L’obiettivo principale di Caleido è offrire un supporto completo e integrato per bambini, persone e famiglie, concentrandosi principalmente sull’area della salute e dello sviluppo, sia per traiettorie tipiche che atipiche. L’accoglienza, la competenza e la sinergia sono i tratti distintivi dell’equipe di Caleido, che si impegna a seguire il percorso evolutivo della persona in tutte le sue sfaccettature.

I fondamenti della progettualità di Caleido ruotano attorno alla centralità e all’unicità della persona, considerata nella sua integralità e nel suo costante evolversi, ricco di valore e bellezza. Questa visione si riflette anche nelle composizioni di colore che decorano il “Caleido-scopio”, un simbolo visivo della diversità e della ricchezza intrinseca dell’individuo.

Il Centro Caleido, situato in Via Mazzini 169, nelle vicinanze del Tribunale di Agrigento, offre una gamma completa di percorsi riabilitativi e preventivi, tra cui logopedia, terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, sostegno psicologico e psicoterapia, interventi psico-educativi, trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento, doposcuola specialistico, sostegno alla genitorialità e parent training.

Le tre giovani socie e creatrici della cooperativa sociale Prisma, Chiara Trupia, Ilaria Gallina, e Gloria Scorsone, esprimono grande soddisfazione per il successo ottenuto grazie al lavoro instancabile e alla collaborazione di tutto il team di specialisti che ha creduto nell’iniziativa. Questo progetto, che ha attraversato un percorso di realizzazione faticoso ma appassionante, rappresenta un importante contributo alla comunità, fornendo servizi essenziali per promuovere il benessere individuale e familiare.