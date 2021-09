Inaugurato il comitato elettorale di Antonio Palumbo: “Sarà la casa dei cittadini”

E’ stato inaugurato ieri sera in via Aldo Moro 234 a Favara il comitato elettorale del candidato sindaco Antonio Palumbo.

Dinnanzi ad un pubblico numeroso sono intervenuti gli assessori designati Angelo Airò Farulla, Pierre Vaccaro, Laura Mossuto, Antonella Morreale e Antonio Liotta oltre ad alcuni candidati al Consiglio comunale delle liste L’Altra Favara, Partito Democratico e Favara per i Beni Comuni.

A chiudere l’incontro è stato il candidato Palumbo.

“Noi oggi inauguriamo quella che vogliamo sia la casa di tutti i cittadini – spiega -: qui potranno venire per fornire suggerimenti e proposte, segnalare problemi, ragionare insieme a noi di una città migliore e diversa da quella in cui oggi ci troviamo. Questo perché il nostro è un progetto inclusivo, comune, in cui non ci sono uomini soli al comando, ma che nasce dalla voglia dei favaresi di dire basta ad un sistema fallimentare che in questi anni ha lasciato solo macerie”.

Martedì 21 settembre alle 18 il candidato Palumbo incontrerà i residenti di via Agrigento, mentre mercoledì 22 settembre, sempre alle 18, si terrà un comizio in piazzetta Olimpia.