Inaugurazione anno scolastico al Guarino: Condividere, integrare e ricordare

Inaugurazione dell’anno scolastico al Guarino , all’insegna della condivisione, dell’alleanza educativa, dell’integrazione, della corresponsabilità formativa , dell’inclusione e del ricordo dello studente Davide Licata e del prof. Salvatore Urso.

Mercoledì 4 ottobre , alle ore 11.00, nei locali della palestra tutti gli alunni della scuola GUARINO , CON GLI STUDENTI DELL’IPSSEOA AMBROSINI , vivranno la gioia di un nuovo ricominciamento DI UN ANNO SCOLASTICO , che ha come tema “ I care” .

Attese autorità religiose , civili e militari che , nella dimensione della collaborazione , con docenti, famiglie, personale non docente , daranno il via ad anno scolastico che si preannuncia intenso di impegno cognitivo, progettualità, incontro con territorio .

All’interno dell’evento , contrassegnato da preghiere , azioni sceniche, letture , danze , doni augurali , particolarmente significativa l ‘intitolazione della palestra allo studente Davide Licata , brillante alunno dell’istituto Guarino, prematuramente scomparso e al prof. Salvatore Urso, impegnato attivamente nel sociale per l’affermazione della cultura della donazione degli organi, VENUTO A MANCARE NEL 2022.