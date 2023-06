Inaugurazione del Master e Costituzione dell’Associazione “Trinacria D’oro” per la Certificazione della “Pizza Qualità Siciliana”

Un evento di grande importanza nel panorama culinario siciliano si terrà il 20 giugno 2023 alle ore 9.30 presso FOR. ME GROUP Messina Attrezzature, situato in Via Giuseppe Mazzini, 195/197 ad Agrigento. Si tratta del Master Inaugurale, organizzato in occasione della costituzione dell’Associazione “Trinacria D’oro” che mira a riconoscere e certificare la pizza siciliana, particolarmente pregiata grazie all’utilizzo di ingredienti provenienti esclusivamente dal territorio isolano. Questa autentica prelibatezza è conosciuta come “Pizza Qualità Siciliana PQS”.

L’Associazione “Trinacria D’oro” è stata fondata da un gruppo di esperti del settore, con Gandolfo Mogavero in qualità di Presidente, Andrea Giannone come vice Presidente, Antonio Lupo di Agrigento come Tesoriere, e Giuseppe Cuffaro di Favara e Emanuele Gueli di Santa Elisabetta come consiglieri. L’obiettivo principale dell’associazione è stabilire un disciplinare per la realizzazione della Pizza Qualità Siciliana, garantendo la sua autenticità e qualità.

Una delle iniziative dell’associazione sarà la formazione sia scientifica che tecnica, offrendo prove di laboratorio sugli impasti, i fermenti, i prefermenti e altro ancora. I soci fondatori si sono impegnati a fornire gratuitamente 16 ore di formazione ai membri dell’associazione attraverso un fondo formativo dedicato. Inoltre, l’associazione garantirà visibilità ai propri associati attraverso la partecipazione a masters formativi in diversi settori. L’inaugurazione del Master rappresenta l’inizio di un percorso ambizioso per l’Associazione “Trinacria D’oro” e per la promozione della pizza siciliana di alta qualità.

L’evento attirerà esperti del settore, chef, produttori e appassionati di pizza che desiderano preservare e valorizzare la tradizione culinaria della Sicilia. Il Master Inaugurale e la costituzione dell’Associazione “Trinacria D’oro” sono due importanti pietre miliari che segneranno un nuovo capitolo nella storia della pizza siciliana, assicurando la sua autenticità e qualità attraverso un disciplinare ben definito e la formazione continua dei membri associati. Si prevede che l’associazione diventerà un punto di riferimento per gli amanti della pizza siciliana e contribuirà a promuovere la cultura enogastronomica dell’isola.

Per partecipare all’inaugurazione del Master e per saperne di più sull’Associazione “Trinacria D’oro” e la sua missione di certificazione della Pizza Qualità Siciliana PQS, si prega di contattare l’associazione attraverso i recapiti forniti sul loro sito ufficiale. Non perdete l’opportunità di essere parte di questa nuova avventura culinaria e di gustare una delle pizze più autentiche e deliziose che la Sicilia ha da offrire.