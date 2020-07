Incendio in un’area boschiva di Favara: in azione due canadair per domare le fiamme

Impegnati due canadair questo pomeriggio per lo spegnimento dell’incendio sviluppatosi in contrada San Biagio, al confine con il territorio comunale di Favara. I canadair, intervenuti su richiesta del Corpo Forestale, hanno presso l’acqua per spegnere le fiamme nel Mar Mediterraneo davanti all’abitato agrigentino, circostanza non passata inosservata a tanti e rilanciata sui social. Le fiamme hanno interessando una vasta area boschiva. Sul posto anche i vigili del fuoco. Dopo alcune ore il fuoco è stato spento.