Incidente a Favara, si schianta contro camion parcheggiato: morto un giovane di di 20 anni

Schianto mortale a Favara. Un ragazzo appena 20enne, Antonio Restivo ha perso la vita in tarda mattinata dopo un incidente avvenuto in via Di Francisca. Per cause ancora da accertare l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo, una Fiat Grande Punto di colore bianco, andando a sbattere con violenza contro un camion parcheggiato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e perfino un elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

A ricostruire la dinamica saranno gli agenti che hanno eseguito i rilievi.

In aggiornamento