Incidente autonomo a Naro: donna ferita in via Don Luigi Giannelli

Paura nella mattinata di oggi a Naro per un incidente autonomo che ha coinvolto una donna di 31 anni residente a Naro. La conducente, alla guida di una Fiat 600, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un muro di cinta in via Don Luigi Giannelli.



L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Canicattì, che hanno messo in sicurezza la zona, e i carabinieri della stazione di Naro per i rilievi del caso. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, non è in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause dell’incidente.