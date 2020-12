Incidente frontale tra due auto sulla SS 189

Oggi pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 189 alle porte di Agrigento per un incidente frontale fra due auto.

I vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale di Agrigento hanno subito messo in sicurezza le due auto ed estratto i feriti rimasti incastrati all’interno delle auto, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferiti nel vicino ospedale San Giovanni di Dio.

Sul posto, gli agenti della polizia stradale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro.

in aggiornamento