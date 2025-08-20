Incidente in contrada Crocca: un ferito e traffico rallentato

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada che collega Favara ad Agrigento, in contrada Crocca. Coinvolti due mezzi, un pick-up Ford e una Peugeot. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. A rimanere ferito è stato il conducente della Peugeot, che dopo i primi soccorsi è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il conducente del pick-up è invece rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro.