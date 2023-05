Incidente stradale al Villaggio Mosè: tre feriti trasportati in ospedale

Sinistro automobilistico avvenuto questa mattina in prossimità del Villaggio Mosè. Le esatte circostanze che hanno portato al sinistro, in cui sono state coinvolte due vetture, sono ancora in fase di chiarimento. Uno dei veicoli ha impattato contro una barriera di sicurezza. Il bilancio del sinistro è di tre persone ferite, le quali sono state immediatamente trasportate in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio per ricevere le cure necessarie. Sul luogo del sinistro, gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento stanno attualmente operando per esaminare la scena dell’incidente. Il traffico stradale nella zona è stato leggermente rallentato a causa del sinistro.