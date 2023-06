Incidente stradale grave sulla statale 189: sei feriti, quattro in condizioni critiche

In una tragica collisione avvenuta lungo la statale 189, nei pressi del bivio per Acquaviva Platani e Casteltermini, due autovetture si sono scontrate, causando un grave incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Sei persone sono rimaste ferite nell’incidente, di cui quattro in modo grave. Le squadre del servizio sanitario 118 sono state immediatamente dispiegate sul luogo dell’incidente per fornire cure mediche urgenti. Date le gravi condizioni dei quattro feriti, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferirli in ospedali specializzati. Le quattro persone sono state trasportate in codice rosso presso gli ospedali di Agrigento e di Caltanissetta, dove riceveranno le cure necessarie per le loro lesioni. Le altre due persone coinvolte nell’incidente riportano ferite di lieve entità e sono state trattate sul posto dalle squadre mediche.

Nel frattempo, gli uomini dei Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti per garantire la sicurezza nella zona dell’incidente e per facilitare le operazioni di soccorso. Un tratto della statale 189 è stato temporaneamente chiuso per alcune ore al fine di consentire alle squadre di lavoro di svolgere il loro compito, causando alcuni disagi al normale flusso del traffico. Le autorità competenti avvieranno un’indagine per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.