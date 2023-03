Incidente stradale in Corso Vittorio Veneto a Favara: coinvolte due auto e uno scooter

Un incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle ore 18:45, in Corso Vittorio Veneto a Favara. Coinvolte nell’incidente sono state due auto, una Mercedes Classe A e una Ford Kuga, e uno scooter. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti gravi. Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri della locale stazione e i Vigili Urbani, sono intervenute immediatamente sul posto per regolare il traffico. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma tutt’ora non si hanno informazioni precise su come sia avvenuto l’incidente. Nonostante l’incidente, il traffico in Corso Vittorio Veneto è stato ripristinato in breve tempo, consentendo ai residenti e agli automobilisti di riprendere la loro normale attività quotidiana.