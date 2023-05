Incidente stradale lungo la statale 640 all’altezza della rotonda ‘Degli Scrittori

Durante la notte tra sabato e domenica, un incidente ha causato il ferimento di una persona sulla statale 640 all’altezza della rotonda “Degli Scrittori”. Una Peugeot, a causa di motivi ancora sconosciuti, ha impattato violentemente contro un palo della segnaletica. Gli agenti della polizia stradale di Agrigento, impegnati in un servizio di controllo nelle vicinanze, hanno assistito alla scena. Per fortuna, il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente ha riportato solo lievi traumi, grazie anche alla sua prontezza di riflessi. Dopo aver effettuato l’alcol test, gli agenti hanno rilevato che il conducente si trovava in perfette condizioni psicofisiche e che l’incidente era stato causato da altri fattori ancora da individuare.