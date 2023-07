Incidente stradale sulla statale 115: 4 feriti, tra cui un poliziotto

Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 115, nel tratto di strada che collega il viadotto Morandi a Porto Empedocle, in territorio di Agrigento. Lo scontro è avvenuto tra due autovetture, una Fiat Qubo e una Opel, le cui dinamiche esatte devono ancora essere chiarite. L’allarme è stato immediatamente lanciato, e sul luogo dell’incidente si sono prontamente recati gli operatori del 118, il Commissariato di Polizia “Frontiera” e la sezione Volanti della Questura.

I quattro feriti, tra cui un poliziotto libero dal servizio, sono stati rapidamente assistiti dal personale sanitario e trasferiti in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Fortunatamente, i due figli della coppia coinvolta nell’incidente, che viaggiavano con loro, al momento non riportavano ferite. La moglie del poliziotto è stata portata in ospedale insieme al marito a causa di un dolore alla gamba che accusava a seguito dell’impatto. Al momento, le condizioni delle persone coinvolte non sono state comunicate, ma si spera che i loro infortuni siano di natura non grave. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente e ricostruire la dinamica esatta degli eventi. La statale 115 è stata temporaneamente interessata da rallentamenti del traffico a seguito dell’incidente, ma le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.