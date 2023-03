Incidente stradale sulla statale 115: Tir carico di arance si ribalta a Porto Empedocle

Ieri sera un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115, all’altezza dell’ex centro commerciale Le Rondine, a Porto Empedocle. Un Tir carico di arance si è ribaltato dopo aver urtato un’auto Chevrolet parcheggiata. L’autista del Tir, un uomo di 50 anni, è rimasto incastrato all’interno della cabina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Agrigento, che dopo ore sono riusciti a tirarlo fuori. L’uomo è stato poi consegnato al 118 e portato all’ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale, soprattutto per i mezzi pesanti che transitano lungo la statale 115. Grazie all’uso di un’autogrù, il Tir è stato rimosso dalla strada e la circolazione è stata ripristinata. Al momento la dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto. Gli agenti stanno lavorando per capire come sia stato possibile che il Tir abbia perso il controllo e si sia ribaltato.